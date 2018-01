‘Ik zou in dit geval zeker voor Zoet kiezen als eerste doelman van Oranje’

PSV wist zaterdagavond met 0-2 te winnen op bezoek bij FC Twente, na een moeizame tweede helft. Toen de Eindhovenaren het lastig kregen, sleepte Jeroen Zoet zijn ploeg er opnieuw doorheen. Willem de Vries, oud-verdediger van FC Twente, constateert tegenover De Telegraaf dat de doelman de constante factor is bij PSV.

“Hij verrichtte een aantal uitstekende reddingen. Vooral op schoten van Oussama Assaidi en Adam Maher. Daarnaast zet hij de verdediging goed neer en waarschuwt hij zijn ploeggenoten op de momenten dat het nodig is”, aldus De Vries, die denkt dat Zoet wel klaar is voor de stap naar het buitenland. "Zoet presteert immers heel constant. Vaak zie je dat keepers over een periode van meerdere wedstrijden altijd wel ergens een foutje maken.”

“Bij Zoet zijn die momenten heel schaars. Dat is natuurlijk een goed teken”, vervolgt de oud-verdediger. De Vries vindt het verrassend dat Zoet nog niet de vaste doelman van Oranje is, temeer om Jasper Cillessen op de bank zit bij Barcelona. "Zoet speelt iedere week. Ik zou in dit geval zeker voor Jeroen kiezen als eerste doelman van Oranje.”

De Vries was als rapporteur voor De Telegraaf in Enschede aanwezig en constateert dat PSV na een goede eerste helft in de problemen kwam. “PSV kwam in de verdrukking, maar had geluk dat FC Twente niet over een echte afmaker beschikt”, zegt hij. De Vries is van mening dat PSV uiteindelijk verdiend met drie punten uit Enschede vertrok. “Het spel was inderdaad niet hoogstaand, maar als je slecht speelt en wel gewoon drie punten pakt, doe je het goed. Dat is op dit moment het verschil tussen PSV en Ajax.”