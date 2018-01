Alavés woest na niet gegeven strafschop bij Barça: ‘Het is een schandaal’

Barcelona won zondagavond met 2-1 van Alavés, maar het had voor de Catalanen een stuk slechter af kunnen lopen. John Guidetti bracht de bezoekers op voorsprong in het Camp Nou, maar via Luis Suàrez en Lionel Messi boog Barça de achterstand om. Alavés had nog een strafschop kunnen krijgen, maar een handsbal van Samuel Umtiti werd niet bestraft.

Guidetti was na afloop woest dat zijn ploeg de strafschop niet had gekregen. “We hadden duidelijk een strafschop moeten krijgen. Als je tegen een van de beste teams in de wereld speelt, moet je een beetje geluk hebben. Ik heb met mijn teamgenoten gesproken en het is erg duidelijk. In mijn ogen hebben we een VAR nodig in Spanje. We speelden erg goed, met een beetje geluk hadden we een beter resultaat geboekt”, zegt Guidetti tegenover Movistar Partidazo.

Alavés-voorzitter Fernández de Trocones was iets stelliger. “Het resultaat was niet positief door oorzaken die we niet in onze macht hebben liggen. Het is een schandaal. De hele wereld zag de handsbal, het was duidelijk. Een handsbal in de zestien is een strafschop”, stelt de preses van Alavés. Luis Suárez zegt dat het inderdaad een penalty had kunnen zijn. “Hij zou de bal met zijn hand kunnen hebben aangeraakt, maar dat soort beslissingen zijn altijd lastig. Ik had in de eerste helft ook een strafschop kunnen krijgen, maar alles loopt zoals het loopt.”

“Philippe Coutinho was heel erg goed. Het is altijd moeilijk in een nieuw team, maar hij probeerde wedstrijd te controleren. Als je niet gefocust bent, kan je niet winnen. In de tweede helft wisten we de tegenstander te bestrijden en pakten we drie punten”, concludeert de spits. Barcelona-trainer Ernesto Valverde had de handsbal naar eigen zeggen niet gezien. “Hij zei dat hij niet opzettelijk hands maakte, dus ik geloof dat. Ik heb het moment nog niet teruggezien.”

“Spelers zijn geen machines, maar ik heb Coutinho hard zien werken. Het is voor hem opnieuw een stap vooruit, nadat hij eerder al minuten had gemaakt”, vervolgt de oefenmeester van Barcelona. “Zo past hij zich beetje bij beetje aan. We zitten in een lastige fase van het seizoen, met veel midweekse wedstrijden. Het is moeilijk om je te focussen op iedere wedstrijd.”