‘Ik eis van de directie van FC Utrecht dat hier een nieuw veld komt’

FC Utrecht en Ajax kwamen zondag nauwelijks tot goed voetbal (0-0) en dat was door de slechte ondergrond in De Galgenwaard ook nagenoeg onmogelijk. Zakaria Labyad baalt van de grasmat en vindt dat de directie in actie moet komen.

“Ik denk dat ik de helft van het nieuwe veld zelf ga betalen, want dit kan zo niet langer”, glimlacht de Marokkaanse aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Er moet een inzamelingsactie komen of de directie moet wat stuivers loslaten. De groundsman vindt dit zonde en wij als spelers vinden dat ook. We hebben een elftal dat goed voetbal wil spelen en veel kansen wil creëren. Ik eis eigenlijk van de directie dat hier een nieuw veld komt.”

Labyad was niet de enige die zich verbaasde over de staat van het veld. Al voor de aftrap liet Erik ten Hag, trainer van Ajax weten, dat zijn spelers hun best moesten doen om zich aan te passen: “De mens is een geboren aanpasser. We zullen om moeten gaan met de omstandigheden. Heel kort positiespel wordt moeilijker, daar hebben we het in de voorbereiding natuurlijk over gehad met de spelers. Het beste team zal zich het beste aanpassen. Klagen heeft weinig zin, we moeten omgaan met de omstandigheden.”

Het is overigens onduidelijk of de 24-jarige Labyad tegen Ajax zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht speelde. FC Utrecht vraagt ‘de hoofdprijs’, maar directeur spelersbeleid Marc Overmars was tot zondagavond niet bereid om dat bedrag op tafel te leggen. Als vervanger van Amin Younes denkt Ajax er ook aan om Hassane Bandé van vervroegd naar de Johan Cruijff ArenA te halen, maar KV Mechelen werkt vooralsnog niet mee.