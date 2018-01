Feyenoord stelt ultimatum: Newcastle krijgt tijd tot maandagavond

Feyenoord heeft Newcastle United een ultimatum gesteld. Als de club uit de Premier League maandagavond niet met de gevraagde miljoenen over de brug komt voor Nicolai Jörgensen, dan blijft de aanvaller volgens De Telegraaf in De Kuip.

Alleen als the Magpies een ‘buitenproportioneel’ bod doen op Jörgensen, is technisch directeur Martin van Geel volgens de krant bereid om de onderhandelingen te vervolgen. Blijft zo’n voorstel uit, dan worden de onderhandelingen per direct gestaakt. Als een verrassing komt de berichtgeving van De Telegraaf niet.

De langverwachte rentree van Robin van Persie in De Kuip! ??? Geplaatst door voetbalzone op zondag 28 januari 2018

De Chronicle meldde zaterdag immers ook al dat Feyenoord uiterlijk maandag nog wil praten over een transfer van de 27-jarige Jörgensen, die in Rotterdam nog tot medio 2021 vastligt. Het laatste bod van Newcastle zou rond de zeventien miljoen euro hebben gelegen, maar Feyenoord zou zeker zes miljoen meer willen hebben.

“Hoe het staat met de onderhandelingen? Dat is lastig in te schatten. Het is de komende dagen afwachten”, zei Giovanni Van Bronckhorst na het duel met ADO. “Ik heb er geen speciaal gevoel bij, ik wacht gewoon af. We zullen af moeten wachten hoe de komende dagen gaan verlopen en met name wat de club wil. Wat hij zelf wil? Ik denk dat je dat niet eens aan hem hoeft te vragen. Als je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan, naar de grootste competitie ter wereld… Maar Nico is ook afhankelijk van de club en dat weet hij.”