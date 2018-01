Twijfels bij Van Hanegem: ‘Een verkooppraatje van Van Geel’

Robin van Persie viel zondag voor de tweede keer in bij Feyenoord, sinds zijn terugkeer in De Kuip. De aanvaller had een aantal keer balbezit tegen ADO Den Haag (3-1 winst), maar kon weinig uitrichten. Willem van Hanegem stelt dat er wel erg veel aandacht uitgaat naar de invalbeurten van de 34-jarige routinier.

“Bij Feyenoord gaat het er tegenwoordig alleen maar om hoeveel speeltijd Van Persie krijgt, zo lijkt het wel. Er wordt wel heel veel heisa gemaakt om die invalbeurten. Maar we kunnen hem toch pas echt beoordelen als hij straks een serie wedstrijden heeft gespeeld? Het gekke is: ik hoorde Martin van Geel steeds roepen dat hij zo fit is. Maar de technische staf denkt daar weer anders over en zegt dat hij zijn tijd moet krijgen. Misschien was het een verkooppraatje van Van Geel ofzo”, schrijft De Kromme in het Algemeen Dagblad.

“Van Persie is een geweldige speler en met zijn kwaliteiten zal hij direct weer een van de beste spelers van de Eredivisie worden, al is dat in de huidige competitie niet zo’n opgave”, vervolgt Van Hanegem in zijn column. “Ik heb eerder aangegeven dat ik twijfels heb bij zijn terugkeer. Hij is niet het type dat makkelijk op de bank zit. Dat hebben we eerder bij Oranje ook gezien. Ik snap dat ook wel, omdat hij zo’n goede speler is.”

“Dan hoor ik mensen zeggen dat hij alleen al door zijn aanwezigheid andere spelers beter maakt. Flauwekul, het valt en staat altijd bij wat je zelf brengt en dat gaan we de komende weken zien en beoordelen.” Van Persie deed tegen ADO zeven minuten mee en kwam vorige week woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht tot negen minuten. In dat duel kreeg hij nog een goede kans om te scoren, maar met zijn rechter schoot de recordtopscorer van het Nederlands elftal over. Van Persie tekende bij Feyenoord tot medio 2019.