‘Arsenal en Dortmund zijn akkoord over 63 miljoen euro’

Pierre-Emerick Aubameyang maakt hoogstwaarschijnlijk een dezer dagen de overstap naar Arsenal. Kicker pakt in de editie van maandag uit met het bericht dat de clubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 63 miljoen euro en dat enkel details de onderhandelingen nog kunnen doen mislukken.

Olivier Giroud zal niet in de deal worden betrokken. Er werd gesuggereerd dat de Fransman op huurbasis naar Westfalen zou kunnen, maar hij ziet een vertrek uit Londen niet zitten. Als hij al weggaat bij Arsenal, dan maakt hij liever de overstap naar Chelsea. Als vervanger van de 28-jarige Aubameyang denkt Dortmund nu aan Anthony Modeste van Tianjin Quanjian. De 29-jarige Fransman speelde eerder voor TSG Hoffenheim en FC Köln en kwam in de Bundesliga tot 59 doelpunten en 12 assists in 123 wedstrijden.

Arsenal zou tot dusverre twee biedingen hebben uitgebracht op Aubameyang: een van ruim 50 miljoen euro en een van 58 miljoen euro. Die Borussen gingen daar echter niet mee akkoord, maar lijken nu dus wel te hebben ingestemd met een voorstel van 63 miljoen. Het is onduidelijk of dat bedrag door bonussen verder zou kunnen oplopen en er is ook nog niets bekend over de contractvoorwaarden die Arsenal voor Aubameyang in petto heeft. De Gabonees ligt nu nog tot medio 2021 vast in het Signal Iduna Park.

“Of ik vertrouwen heb in een akkoord? Vertrouwen of geen vertrouwen, ik weet het niet. We zijn niet dicht bij een deal met Dortmund voor Aubameyang of voor iemand anders”, zei manager Arsène Wenger afgelopen dinsdag nog. “Je weet nooit hoe dicht je er bij bent. Op het moment is het een van de mogelijke transfers, maar er is nog geen finale beslissing genomen.” Aubameyang kwam dit seizoen 24 keer in actie voor het Dortmund van trainer Peter Stöger en maakte 21 doelpunten. Hij speelt sinds medio 2013 voor de geelhemden.