Braziliaanse doelpuntenmachine voor drie miljoen naar Besiktas

Vágner Love vervolgt zijn carrière in Istanbul. De 33-jarige aanvaller is zondagavond in de grootste stad van Turkije gearriveerd en zal waarschijnlijk maandag een contract voor tweeënhalf jaar tekenen bij titelverdediger Besiktas.

Vágner Love ligt nog tot medio 2020 vast bij Alanyaspor, maar die arbeidsovereenkomst wordt volgens bronnen voor drie miljoen euro afgekocht. De 25-voudig international van Brazilië, negen doelpunten, gaat zelf 1,8 miljoen euro per jaar verdienen bij de werkgever van onder anderen Ryan Babel en Jeremain Lens.

Vágner Love, die volgens Radio 1 in 2006 nog bij Feyenoord in beeld was om Dirk Kuyt op te volgen, komt uit de jeugd van Palmeiras en accepteerde in de zomer van 2004 een aanbieding van CSKA Moskou. Hij groeide daar uit tot misschien wel de beste buitenlandse spits in de geschiedenis van de Russische competitie, want Love scoorde 120 keer in 244 officiële wedstrijden en gaf daar bovendien 52 assists bij.

Love won onder meer drie landstitels, de UEFA Cup en zesmaal de nationale beker en kroonde zich in 2008 topscorer van de Premjer Liga. Hij speelde ook nog voor Flamengo, Shandong Luneng, Corinthians en AS Monaco en streek in de zomer van 2016 neer bij Alanyaspor. Voor die club was hij in 44 optredens goed voor 34 treffers en 6 assists. Of zijn komst betekent dat Cyle Larin bij Orlando City blijft, is nog niet bekend.