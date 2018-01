Cocu: ‘Dat wil niet zeggen dat hij gaat vertrekken bij PSV’

Phillip Cocu lijkt niet van plan te zijn om Gastón Pereiro te laten gaan. De aanvaller is zijn basisplaats verloren en geniet volgens het Eindhovens Dagblad ‘concrete belangstelling’, maar de trainer hoopt dat de Uruguayaan voor PSV behouden blijft.

“Gastón is het vorige duel nog ingevallen. Er zijn meer spelers die niet in de basis staan en ook al een tijdje niet. Dat wil niet zeggen dat hij gaat vertrekken bij PSV. De samenwerking is zeker niet beëindigd. Gastón weet waar hij aan moet werken en hij heeft er zelf invloed op of hij speelt of niet”, zo wordt Cocu geciteerd.

De 22-jarige Pereiro stond in december in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Ajax voor het laatst in de basis bij PSV. Tegen FC Groningen en FC Twente kwam hij niet in actie en tegen ADO Den Haag (veertien minuten), Vitesse (één minuut) en Heracles Almelo (zestien minuten) moest hij het doen met korte invalbeurten.

Afgelopen dinsdag meldde het Eindhovens Dagblad nog dat de enkelvoudig international met het oog op het WK in Rusland een vertrek overweegt uit Eindhoven. PSV zou een vraagprijs van tien miljoen euro hanteren. Pereiro, die in de zomer van 2015 overkwam van Nacional, heeft nog een contract tot 2020.