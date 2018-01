Franse topper in Vélodrome eindigt onbeslist na vier snelle doelpunten

Olympique Marseille en AS Monaco hebben de punten gedeeld. De thuisploeg kwam al gauw op achterstand, maar draaide die volledig om. Viia Fabinho slaagde Monaco er toch nog in om een punt mee te nemen bij l’OM: 2-2. Marseille en Monaco staan nu met respectievelijk 48 en 47 punten op de derde en vierde plaats.

Monaco kende een droomstart in het Stade Vélodrome, want binnen vier minuten stond het 0-1. Na balverlies van Dimitri Payet en een van richting veranderde lage voorzet van Djibril Sidibé kon Keita Baldé afwerken. De bezoekers konden echter niet lang van die voorsprong genieten, want na zeven minuten kopte Adil Rami van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen. Onder anderen Payet en Lucas Ocampos kregen hierna mogelijkheden om het scorebord in beweging te krijgen, maar het bleef na 45 minuten voetballen 1-1.

In het tweede bedrijf vielen er, net als voor rust, twee snelle doelpunten: Valère Germain kopte raak uit een afdraaiende vrije trap van Payet en Fabinho schoot even later via de paal de 2-2 binnen. Monaco dacht er even later ook 2-3 van te maken, maar een treffer van Jemerson werd afgekeurd. Onder anderen Rachid Ghezzal en Germain kregen hierna kansen om te scoren, maar de wedstrijd eindigde zonder winnaar en daar schieten beide partijen niet veel mee op in de top van het klassement van de Ligue 1.