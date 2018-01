Gemiste strafschop Florenzi komt AS Roma duur te staan

Voor de tweede keer in een week tijd stonden AS Roma en Sampdoria tegenover elkaar. Waar de inhaalwedstrijd van afgelopen woensdag in een 1-1 gelijkspel eindigde, kwam er zondag wel een winnaar uit de strijd. In een wedstrijd met veel kansen en waar beide keepers uitblonken, was het Duván Zapata die in de slotfase van de wedstrijd de overwinning veiligstelde voor de bezoekers.

Edin Dzeko, die de afgelopen weken in verband werd gebracht met Chelsea en eerder deze week vlak voor tijd een punt redde voor Roma, verscheen zondag gewoon weer aan de aftrap. Hij zat hoe Roma in het begin van de wedstrijd ontsnapte aan een achterstand toen Gianluca Caprari de lat raakte. Aan de andere kant kwam keeper Alisson een inzet van Gaston Ramirez uit zijn doel ronselde. Met nog vijf minuten op de klok in de eerste helft kreeg de thuisploeg een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. De Poolse verdediger Bartosz Bereszynski maakte hands in het strafschopgebied en de bal ging op de stip. Alessandro Florenzi nam plaats achter de bal en zag zijn inzet knap gekeerd worden door Sampdoria-doelman Emiliano Viviano. Even daarna bracht Viviano fraai redding op een volley van Stephan El Saarawy.

Sampdoria werd af en toe gevaarlijk in het Stadio Olimpico en kreeg een grote kans via Caparia, maar door twee reddingen van Alisson vlak achter elkaar bleef het 0-0. Tien minuten voor tijd moest Alisson uiteindelijk toch nog vissen. Na een aanval over de linkerflank gaf Nicola Murru de bal strak voor en uit de rug van Juan Jesus dook Duván Zapata op om van dichtbij het winnende doelpunt te maken. Door de overwinning komt Sampdoria op 37 punten en kruipt het wat dichter naar Roma toe.