Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: Berghuis ‘MVP’ van Feyenoord

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? In speelronde twintig waren Renato Tapia en Steven Berghuis van waarde voor Feyenoord, terwijl Hirving Lozano en Santiago Arias uitblonken bij PSV.

DM: David Jensen (FC Utrecht), statistiek: 6 reddingen - Jensen kwam tot zes reddingen tegen Ajax, slechts één keer verrichte de keeper meer reddingen in een Eredivisieduel (7 tegen FC Groningen op 25 februari 2017).

RV: Santiago Arias (PSV), statistiek: 12 keer balbezit veroverd - Arias kwam voor het eerst sinds 14 mei 2017 (tegen PEC Zwolle) tot een doelpunt in de Eredivisie.

CV: Renato Tapia (Feyenoord), statistiek: 7 uitverdedigende acties - Feyenoord kreeg in 11 duels met Tapia in de basis acht goals tegen dit Eredivisieseizoen (0,7 per wedstrijd), zonder de Peruviaan waren dat er twaalf in negen duels (1,3 per wedstrijd).

CV: Kik Pierie (sc Heerenveen), statistiek: 95% passzuiverheid (77 passes) - Pierie was voor het eerst in zijn carriere betrokken bij een Eredivisiegoal, hij gaf in zijn achttiende wedstrijd de assist op Denzel Dumfries.

LV: Thomas Ouwejan (AZ), statistiek: 38 passes op de helft van de tegenstander (87% aangekomen) - Geen verdediger was bij meer doelpogingen betrokken in speelronde 20 dan Ouwejan (4 - 2 schoten, 2 gecreëerde kansen).

CM: Mason Mount (Vitesse), statistiek: 3 doelpogingen, 2 kansen gecreëerd - Mount kwam in zijn laatste vijf competitieduels tot drie Eredivisiedoelpunten.

CM: Younes Namli (PEC Zwolle), statistiek: 7 voorzetten, waarvan 3 uit open spel - De drie Eredivisiedoelpunten van Namli (alle 3 werden dit seizoen gemaakt) waren alle drie schoten van buiten het strafschopgebied.

CM: Manu Garcia (NAC Breda), statistiek: 112 balcontacten - Manu García noteerde meer passes (76), persoonlijke duels (21) en balheroveringen (14) dan iedere andere speler in dit duel.

RA: Steven Berghuis (Feyenoord), statistiek: 1 goal, 2 assists - Berghuis is dit Eredivisieseizoen betrokken bij achttien doelpunten (12 doelpunten en 6 assists), meer dan elke andere speler.

CA: Lennart Thy (VVV-Venlo), statistiek: 5 balcontacten in de 16 - Thy scoorde vijf keer in zijn laatste zes Eredivisieduels; de Duitser was trefzeker met zijn laatste vijf schoten op doel in de competitie.

LA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: 5 kansen gecreëerd - Lozano (3 minuten, 31 seconden) maakte de snelste uittreffer voor PSV in de Eredivisie sinds Davy Pröpper op 31 oktober 2015 tegen De Graafschap (2 minuten, 52 seconden).