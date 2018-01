Voormalig miljoenenaankoop van Chelsea transfereert binnen LaLiga

Loïc Rémy maakt het seizoen af bij Getafe, zo maakt de huidige nummer negen van LaLiga bekend. De 31-jarige aanvaller maakte in de zomer de overstap van Chelsea naar Las Palmas, maar kon daar niet door één deur met trainer Paco Jémez.

Rémy kwam dit seizoen in dertien officiële wedstrijden tot zes doelpunten voor Las Palmas, maar Jémez had hem om ‘disciplinaire redenen’ niet langer nodig. Zo zou de 31-voudig international in november op de training slaags zijn geraakt met voormalig Heracles Almelo-aanvaller Oussama Tannane. Toen was Jémez overigens nog niet de trainer van la UD. Dat was voor Jémez niet de enige reden om Rémy te negeren, want de spits zou ook een keer te laat zijn gekomen voor een gezamenlijk diner.

“De coach heeft mij als een stuk afval behandeld en ik ga niet meer terug, want de trainer is totaal respectloos jegens mij”, zei een openhartige Rémy vorige week vrijdag in een interview met La Provincia. “Ik zeg niet dat ik een belangrijke speler ben, maar ik was wel de topscorer van de club en opeens zat ik niet meer in de selectie.” Onder meer Newcastle United en een Turkse club toonden interesse, maar het is dus Getafe dat de strijd om de handtekening van Rémy heeft gewonnen.

Chelsea telde in 2014 13,2 miljoen euro neer voor Rémy, maar zijn verblijf op Stamford Bridge werd, mede door blessureleed, geen succes. Vorig seizoen liet Chelsea de aanvaller op huurbasis naar Crystal Palace gaan, maar bij the Eagles speelde hij slechts acht wedstrijden. Eerder kwam de voorhoedespeler uit voor Queens Park Rangers, Newcastle United, Olympique Marseille, OGC Nice, RC Lens en Olympique Lyon.