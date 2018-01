Sané mogelijk ‘maanden’ uitgeschakeld: ‘Ik wil gewoon bescherming’

Josep Guardiola ging zondagavond na afloop van het duel met Cardiff City (0-2 winst) verhaal halen bij scheidsrechter Lee Mason. De manager van Manchester City zal tijdens het gesprek ongetwijfeld gewezen hebben op de tackle die Leroy Sané in de eerste helft te verwerken kreeg. De Duitser raakte bij dat moment geblesseerd.

Sané was na een counter op snelheid toen hij werd geattaqueerd door Joe Bennett. De linksback kreeg slechts een gele kaart van Mason, al werd hij in de blessuretijd van de tweede helft alsnog van het veld gestuurd toen hij zijn tweede prent ontving. Sané liep een enkelblessure op en liet zich in de rust vervangen door Sergio Agüero.

Leroy Sané ligt op volle snelheid en dan doet de verdediger van Cardiff City Football Club dit... ⬇ Geplaatst door voetbalzone op zondag 28 januari 2018

“Hij ligt er een tijdje uit, een paar weken of maanden, we zullen zien”, aldus Guardiola in de Engelse pers. “Het zou voor iedere ploeg moeilijk zijn om dit soort wedstrijden te winnen, het waren er veel (overtredingen, red.). Ieder team moet spelen zoals men wil, maar de scheidsrechter moet bepalen wat mag en niet mag. Ik heb enkel gevraagd of hij de spelers wil beschermen.”

“Het enige wat ik vraag, is bescherming voor de spelers. Niet zozeer voor de spelers van Manchester City, maar voor alle spelers. Dat is wat ik van de mensen in het voetbal vraag.” De doelpunten voor Manchester City werden gemaakt door Kevin De Bruyne en Raheem Sterling. De fans zullen hopen dat Sané terug is voor 25 februari, want dan wordt de finale van de EFL Cup afgewerkt tegen Arsenal.