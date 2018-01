Vermeend doelwit United en Atlético: ‘Mijn tijd bij Monaco loopt ten einde’

Fabinho is naar eigen zeggen bezig aan zijn laatste seizoen bij AS Monaco. De 24-jarige verdedigende middenvelder heeft al meer dan tweehonderd wedstrijd gespeeld voor de club uit de Ligue 1 en gaat voor een stap hogerop. Naar verluidt hebben Manchester United en Atlético Madrid hun pijlen gericht op de Braziliaan, die vijf jaar geleden werd overgenomen van Real Madrid.

Fabinho gaf in december van vorig jaar al aan dat hij in 2018 een transfer hoopt te maken. In gesprek met Lance laat de viervoudig international weten dat hij het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. “Als de kans zich voordoet, dan zou ik graag naar een andere competitie gaan of naar een grotere club met grotere ambities”, aldus Fabinho. “Ik heb een geweldige tijd gehad bij Monaco en ben kampioen geworden. Ik denk dat mijn tijd hier op zijn einde loopt.”

“Ik weet dat het doel van deze club is om als tweede te eindigen in de Ligue 1 en zich te kwalificeren voor de Champions League”, vervolgt Fabinho. “Monaco is er niet op uit om grote spelers aan te trekken, maar geeft liever jonge talenten de kans. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb hier naam gemaakt en dingen bereikt, dus misschien ben ik nu toe aan iets nieuws.”

Fabinho heeft de kwaliteite van de Ligue 1 de afgelopen jaren positief zien ontwikkelen. Volgens hem komt dat voornamelijk door het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain. “Het was een verrassing om Neymar naar Frankrijk te zien komen, dat had ik niet verwacht. Maar het is geweldig voor de competitie om een van de drie beste spelers ter wereld in huis te hebben.”