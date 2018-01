‘Het is bijzonder dat Ziyech nog steeds de vrije trappen neemt’

Hakim Ziyech was zondag relatief dicht bij een doelpunt, maar in de tweede helft werd zijn vrije trap uit de hoek gedoken door doelman David Jensen. Het schot had niet genoeg kracht om het de 25-jarige Deen serieus moeilijk te maken. Kenneth Perez vraagt zich af waarom Ziyech überhaupt achter de bal ging staan.

“Ik vind het wel bijzonder dat Ziyech nog steeds de vrije trappen neemt. Het is een jongen met een geweldige trap, maar vrije trappen zijn niet zijn ding. Lasse Schöne heeft het écht bewezen. Ik vind het bijzonder dat Schöne de vrije trappen niet echt op kan eisen”, aldus de Deense oud-prof in de studio van FOX Sports.

De 24-jarige Ziyech deed dit seizoen uit vrije trappen zestien keer een poging op doel. Hij scoorde enkel in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, die in december met 3-1 gewonnen ging. De zeven jaar oudere Schöne nam dit seizoen dertien vrije trappen waaruit hij probeerde te scoren; twee keer slaagde de Deen erin om het net te laten bollen.