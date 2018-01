Immers juicht niet tegen Feyenoord: ‘Ik was niet boos, maar teleurgesteld’

Lex Immers vierde zijn terugkeer in De Kuip met een doelpunt, maar kon ADO Den Haag zondag niet voor een nederlaag behoeden (3-1). De middenvelder blikt in gesprek met Omnisport terug en vertelt waarom hij niet juichte na zijn treffer. Bekijk de video hieronder. Actuele video's Sinclair produceert misser van het jaar Conte over toekomst FA Cup-held: 'Ik weet niet of hij blijft' Di Francesco: 'Ik hoop dat Džeko blijft'