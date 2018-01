Van de Looi wordt uitgefloten: ‘Het is niet leuk, maar ik begrijp het’

Willem II verloor zondagavond met 0-2 van AZ en in de tweede helft kreeg Erwin van de Looi het te verduren. ‘Erwin, rot op!’, zong een deel van het publiek toen de coach besloot om Bartholomew Ogbeche naar de kant te halen ten faveure van Thom Haye. Van De Looi begrijpt de frustratie wel.

“Of ik het heb gehoord? Natuurlijk, ik ben niet doof. Leuk is het nooit. Maar ik begrijp de fans. Ze zijn teleurgesteld over de wedstrijd, dat zijn we allemaal”, aldus Van de Looi voor de camera van Omroep Brabant. Willem II staat nu, na twintig speelronden in de Eredivisie, met zeventien punten op de veertiende plaats en is nog lang niet veilig.

“Dan haalt de trainer óók nog een spits eruit, ze kennen daar het verhaal niet achter. Die trainer heeft vier dagen eerder ook nog eens gezegd dat-ie volgend seizoen niet bij Willem II blijft. Dat is een hele slechte samenloop van omstandigheden, waardoor waarschijnlijk dit soort teksten naar boven komen”, aldus de 45-jarige Van de Looi.

De voormalig coach van FC Groningen kondigde woensdag aan dat hij zijn aflopende contract niet verlengt in Brabant: “Wij hadden dit niet verwacht, maar respecteren zijn keuze en hebben nu ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer”, reageerde technisch directeur Joris Mathijsen. “De komende maanden gaan we samen met Erwin, de overige stafleden en spelers er alles aan doen om in de competitie zo snel mogelijk de weg naar boven in te zetten en de KNVB beker te winnen."