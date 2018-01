Schwalbe van Malcom gaat de wereld over; El Ghazi is goud waard

Olympique Lyon heeft dure punten laten liggen in de strijd om de bovenste plaatsen in de Ligue 1. Les Gones verloren zondagavond met 3-1 van middenmoter Girondins Bordeaux en kunnen later op de avond gepasseerd worden door Olympique Marseille of AS Monaco. Memphis Depay en Kenny Tete vielen bij het begin van de tweede helft in, maar konden een nederlaag niet voorkomen.

Girondins Bordeaux - Olympique Lyon 3-1

Het opmerkelijkste moment van de wedstrijd in Matmut Atlantique vond na een klein half uur spelen plaats. Malcom liet zich theatraal vallen na contact met Jérémy Morel en benutte de daaropvolgende strafschop zelf voor de 2-0. De schwalbe van de Braziliaan ging de wereld over, maar de scheidsrechter beoordeelde het incident dus wel als een overtreding. De score was geopend door Nicolas de Préville en twee minuten voor de pauze deed Lyon wat terug. Voormalig PSV’er Marcelo kopte raak uit een hoekschop van Nabil Fekir. De bezoekers hoopten na de onderbreking door te drukken, maar via een strafschop van Gaëtan Laborde werd het al gauw 3-1 en daar bleef het bij. Depay kreeg nog wel twee kansen, maar zijn inzetten werden gekeerd door Benoît Costil. In de slotfase kreeg Otávio zijn tweede gele kaart, maar de zege voor Bordeaux kwam niet meer in gevaar.

Malcom doet een gooi naar de titel 'Schwalbe van de EEUW' 😳🤣 Geplaatst door voetbalzone op zondag 28 januari 2018

Lille - Strasbourg 2-1

Lille kwam vorig seizoen niet verder dan een teleurstellende elfde plaats en dit seizoen bungelt de kampioen van 2011 zelfs in de degradatiezone in de Ligue 1. Anwar El Ghazi bewees les Dogues zondag in de thuiswedstrijd tegen promovendus Strasbourg een grote dienst. De ex-Ajacied werd halverwege de tweede helft bij een 0-0 tussenstand als invaller binnen de lijnen gebracht en opende negen minuten na zijn rentree de score met een kopbal. Idriss Saadi tekende niet veel later alweer voor de gelijkmaker, maar door een doelpunt van centrale verdediger Edgar Ié in blessuretijd uit een hoekschop van El Ghazi ging Lille er alsnog met de drie punten vandoor.