AZ nadert Ajax op de ranglijst dankzij weergaloze Jahanbakhsh

AZ heeft zondagavond zijn zesde zege in tien uitduels dit seizoen geboekt in de Eredivisie. Het elftal van John van den Brom speelde een sterke wedstrijd op bezoek bij Willem II en won uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig: 0-2 AZ slaat door de overwinning een gat van zes punten met nummer vier Feyenoord en nadert Ajax tot drie punten op de ranglijst. Willem II blijft door de nederlagen van NAC Breda en FC Twente eerder dit weekeinde veertiende staan.

AZ moest het in Tilburg stellen zonder de geschorste Wout Weghorst, maar het gemis van de clubtopscorer deed zich nauwelijks voelen. Met Mats Seuntjens in de punt van de aanval als diens vervanger schoten de Alkmaarders furieus uit de startblokken. Willem II had nagenoeg de gehele eerste helft geen antwoord op het vlotte combinatiespel van AZ en keek al binnen het kwartier tegen een ruime achterstand aan.

Alireza Jahanbakhsh was de grote initiator achter het sterke begin van de bezoekers. De international van Iran stuurde in de zesde minuut Seuntjens de diepte in met een schitterende pass, waarna de gelegenheidsspits oog in oog met Mattijs Branderhorst koeltjes afrondde. Niet veel later bracht Jahanbakhsh zelf de 0-2 op het scorebord, door het leder fraai in de verre hoek te leggen. AZ was echter nog lang niet uitgeraasd in de eerste helft: Oussama Idrissi miste na een half uur voor een nagenoeg leeg doel na opnieuw goed voorbereidend werk van Jahanbakhsh, voordat laatstgenoemde Branderhorst van afstand tot een redding dwong.

Willem II had in het eerste bedrijf weinig in de melk te brokkelen, maar dook op slag van rust wel plots gevaarlijk op voor het doel van AZ. Een kopbal van Bartholomew Ogbeche leek de doellijn gepasseerd voordat Seuntjes redding bracht, maar scheidsrechter Reinold Wiedemeijer wilde niets weten van een doelpunt. De hachelijke situatie zorgde er echter niet voor dat de thuisploeg het momentum in de wedstrijd kon bemachtigen, want AZ ging na de onderbreking op dezelfde voet verder.

Branderhorst zag de ene na de andere aanval op zich afkomen, maar redde achtereenvolgens op schoten van Guus Til, Stijn Wuytens en Jahanbakhsh. AZ nam halverwege de tweede helft gas terug en bood Willem II daarmee de kans een slotoffensief op te zetten. Dat bleef echter uit, waardoor het team van Van den Brom zonder al te veel problemen richting het einde van de krachtmeting ging. Thomas Ouwejan was vijf minuten voor tijd nog dicht bij een doelpunt, maar het schot van de AZ-verdediger werd uit de benedenhoek gehaald door Branderhorst.