Labyad hekelt commotie: ‘Kan moeilijk met deze kou in blote borst gaan lopen’

Zakaria Labyad heeft aardig wat rumoer losgemaakt. De aanvaller besloot zondagmiddag na het gelijkspel tussen FC Utrecht en Ajax (0-0) shirtjes te ruilen met Hakim Ziyech, waarna hij tevens besloot het tricot van zijn landgenoot aan te trekken. In gesprek met de NOS zegt Labyad, die de afgelopen tijd nadrukkelijk wordt gelinkt aan Ajax, dat er niets achter gezocht moet worden.

"Ik ken Hakim al vanaf mijn twaalfde. We zijn goed bevriend. Vandaar dat ik mijn shirtje met hem wisselde", verklaart Labyad na afloop van de wedstrijd in De Galgenwaard. De vijfvoudig international van Marokko zegt dat de ontstane commotie wat hem betreft achterwege kan worden gelaten. "Of ik er niet over nadacht? Ik kan moeilijk met deze kou in mijn blote borst gaan lopen."

Zakaria Labyad doet alvast een AFC Ajax-shirt aan, ploeggenoot Sean Klaiber is boos ?? Posted by voetbalzone on Sunday, January 28, 2018

"Tijdens de wedstrijd maak je oorlog en wil je winnen en na de wedstrijd moet het over zijn en moeten we stoppen met dat gedrag van: 'Waarom trekt hij een shirtje aan?'", aldus Labyad. Teamgenoot Sean Klaiber leek geïrriteerd vanwege het feit dat Labyad rondliep met een Ajax-shirt, maar daar blijkt volgens de aanvaller niets van waar: "Klaiber maakte er een grapje over. Het is onzin dat daar commotie door ontstaat."

Labyad zei eerder tegenover Omnisport dat een winterse transfer 99 procent zeker niet gaat plaatsvinden, maar zowel bij FOX Sports als de NOS sluit Labyad een vertrek bij Utrecht niet helemaal uit: "Ik heb niet gezegd dat het niet gaat gebeuren. Ik heb gezegd dat het nu 99 procent zeker is dat ik bij Utrecht blijf. De kans bestaat dat ik een stap ga maken. Misschien maak ik het seizoen hier wel af. Dat ligt aan de clubs en natuurlijk ook aan mezelf."