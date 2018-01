Atlético countert zich naar zege tegen laagvlieger en loopt uit op Valencia

Atlético Madrid heeft zondag met moeite gewonnen van Las Palmas. Los Colchoneros domineerden tegen de nummer negentien van LaLiga, maar konden het overwicht in eerste instantie niet omzetten in doelpunten. In de tweede helft counterde Atlético zich naar de winst: 3-0. Door de zege nadert Atlético Barcelona, dat zondagavond nog in actie komt, en loopt het uit op Valencia, dat verloor tegen Real Madrid.

Las Palmas maakte geen enkele aanstalten om op zoek te gaan naar de overwinning, waarbij de kleine kansen die er wél waren voor het bezoek, niet werden verzilverd in de eerste helft. Zodoende hield de ploeg van Diego Simeone voor de 19e keer in de 21 competitiewedstrijden de nul na 45 minuten spelen, met slechts drie tegentreffers in totaal in het eerste bedrijf. De thuisploeg wist zelf echter ook niet te scoren, ondanks grote mogelijkheden.

Zo had Gabi één-op-één met doelman Leandro Chichizola de kans om de score na een kwartier te openen, maar de middenvelder faalde jammerlijk. Ook Fernando Torres wist enkele buitenkansjes niet te benutten, maar de grootste kans kwam op naam van Antoine Griezmann. De spits trof echter jammerlijk het aluminium. Simeone besloot in de rust in te grijpen en Koke te vervangen voor Yannick Ferreira Carrasco in een poging tot scoren te komen.

Op het uur werd de ban gebroken door Griezmann: de Fransman werd in de counter gelanceerd, was ongrijpbaar voor de verdedigers en verschalkte met een subtiele voetbeweging Chichizola. Carrasco kon even later na een uitstekende individuele actie de 2-0 maken, maar miste. Torres besliste twintig minuten voor tijd wél het duel, door na een vlijmscherpe counter Chichizola kansloos te laten met een vlammend schot. Invaller Thomas Partey verzorgde, wederom na een tegenaanval, het slotakkoord.