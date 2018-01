Van Persie maakt rentree in De Kuip: ‘Ik houd dat verder onder ons’

Robin van Persie speelde zondag zijn tweede wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Feyenoord. De aanvaller kwam zeven minuten voor tijd in het veld voor Nicolai Jörgensen, maar de eindstand stond toen al op het scorebord tegen ADO Den Haag (3-1). Van Persie sprak van ‘een mooie ontvangst’.

“Het was toch wel weer een kippenvelmomentje moet ik zeggen. Ik heb de laatste jaren natuurlijk wel een aantal keer hier gespeeld met Oranje, maar dit geeft wel een extra mooi gevoel”, aldus de 34-jarige linkspoot voor de camera van FOX Sports. Als Jörgensen naar Newcastle United vertrekt, zou dat de speelkansen van Van Persie waarschijnlijk in één klap vergroten.

De recordtopscorer van het Nederlands elftal erkent dat hij met zijn Deense collega over een eventuele overstap naar the Magpies heeft gesproken: “Maar nee, het is denk ik wel zo netjes om dat (de inhoud van het gesprek, red.) onder ons te houden, dus daar laat ik het verder bij. Jammer? Ja, ik weet het. Maar ik loop jammer genoeg al een tijdje mee.”

“Ik gun hem het allerbeste, want ik vind hem een fantastisch goede speler. Hoe het gaat lopen, zo gaat het lopen. Als hij blijft, gaan we gewoon samen genieten. Dat is ook leuk. Wat als Jörgensen toch nog vertrekt? We hebben ook Dylan (Vente, red.) nog. En misschien komt er dan nog iemand bij”, aldus Van Persie, die aangeeft ‘stapje voor stapje’ topfit te worden. “Het gaat prima zo. Meer minuten had vandaag gekund, maar het maakt niet uit. Ik geniet van elke minuut, dat voelt prima.”