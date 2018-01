Zondag, 28 Januari 2018

Real meldde zich bij Chelsea voor bizarre ruil

Een bedrag van zeventien miljoen euro is voor Fulham niet genoeg om mee te werken aan een vertrek van Tom Cairney. The Cottagers verlangen 34 miljoen van het geïnteresseerde West Ham United. (The Sun)

Liverpool heeft een poging ondernomen om Alisson Becker los te weken bij AS Roma. De Romeinen zijn echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek en hebben een aanbieding van tafel geveegd. (Daily Express)

Real Madrid wilde Cristiano Ronaldo ruilen voor Eden Hazard, maar Chelsea weigert daar aan mee te werken. Naar verluidt is ook Manchester City geïnteresseerd in de diensten van de Belgische vleugelaanvaller. (Daily Star)

Liverpool denkt een goedkoper alternatief voor Thomas Lemar te hebben gevonden. Keita Baldé Diao van AS Monaco bevindt zich op de radar bij the Reds, al is Arsenal ook geïnteresseerd. (Daily Star)

Manchester United en Manchester City zullen deze keer weer samen een strijd uitvechten om één speler. Middenvelder Fred van Shakhtar Donetsk lijkt hoe dan ook naar Manchester te gaan verkassen, de vraag is alleen naar welke club. (Daily Star)