Labyad trekt Ajax-shirt aan: ‘Ik hoop niet dat het een voorbode was’

Zakaria Labyad ruilde na afloop van het duel met Ajax shirtje met Hakim Ziyech en trok het tenue van de Amsterdammers ook over zijn schouders. “Ik hoop niet dat het een voorbode was”, zegt verdediger Mark van der Maarel voor de camera van Voetbal Inside. De back hoopt dat Labyad blijft.

“Ik zet hem zo op de wc, barricadeer de deur en hou hem nog even”, grapte de 28-jarige Arnhemmer. “Je leest wat er in de media staat, daar maak je een dolletje over. Uiteindelijk hebben we dat niet in onze handen. Ik hoop dat hij blijft. Ik gun hem van alles, maar voor ons is het een heel belangrijke speler. Het worden spannende dagen, we gaan het zien.”

Zakaria Labyad doet alvast een AFC Ajax-shirt aan, ploeggenoot Sean Klaiber is boos ?? Posted by voetbalzone on Sunday, January 28, 2018

De 24-jarige Labyad benadrukte na afloop van het duel in De Galgenwaard (0-0) dat hij nog altijd uit is op een transfer: “De transfermarkt is nog 72 uur open. Als ik zo denk… Ja, zijn nog drie dagen. Kijk, ik blijf heel graag bij Utrecht. Maar als ik een kans krijg om hogerop te komen, dan hoop ik dat de club daaraan meewerkt.”

Labyad, vijfvoudig international van Marokko, maakte een jaar geleden de overstap naar FC Utrecht, nadat hij zijn contract bij Sporting Portugal had laten ontbinden. Hij kwam tot dusverre tot 44 officiële wedstrijden in de Domstad en daarin was Labyad goed voor 13 doelpunten en 12 assists. Zijn contract loopt medio 2020 af.