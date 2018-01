Frenkie de Jong lijkt handdoek te werpen: ‘We komen dichter bij het einde’

Ajax leed zondagmiddag zeer kostbaar puntverlies op bezoek bij FC Utrecht. De Amsterdammers kwamen op een zeer matig veld niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de achterstand op koploper PSV met nog veertien competitiewedstrijden voor de boeg is opgelopen tot liefst zeven punten. Frenkie de Jong beseft dat de situatie waarin Ajax zich bevindt allesbehalve ideaal is.

Het elftal van Erik ten Hag speelt in april nog wel uit bij PSV. "We komen steeds dichter bij het einde van het seizoen en het verschil is nu zeven punten, dat is een aardig gat'', wordt de middenvelder annex verdediger geciteerd door De Telegraaf. "We spelen nog tegen PSV en moeten hopen dat ze punten gaan verspelen. Maar ja, eerst moeten we zelf alles maar eens winnen."

Ajax had het zondag bijzonder lastig op een belabberde grasmat in Stadion Galgenwaard. De ploeg kwam nauwelijks aan voetballen toe tegen een hard spelend FC Utrecht en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. "Voetballend was het niet goed genoeg. Voor ons is 0-0 gewoon een slecht resultaat", aldus De Jong, die zoals de laatste weken gebruikelijk in hart van de verdediging stond gepositioneerd.

"Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar op dit veld is het moeilijk voetballen", vult Matthijs de Ligt aan in gesprek met Voetbal International. "Elke bal die je überhaupt inspeelt, stuitert op. Dan is het moeilijk om er voetballend aan te pas te komen. We hadden een ander strijdplan bedacht, door bijvoorbeeld soms wat eerder met een lange bal Klaas-Jan (Huntelaar, red.) te zoeken of de zijkanten te gebruiken. We creëerden weinig kansen, maar we kregen er ook weinig tegen. Het was van beide kanten geen beste wedstrijd."