Feyenoord in ban van miljoenentransfer: ‘Geen speciaal gevoel bij’

Het is nog onduidelijk of Nicolai Jörgensen zondag zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De aanvaller deed 82 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1) en wordt nog altijd gevolgd door Newcastle United. Na afloop van het duel met ADO was de Deen niet beschikbaar voor de media.

Feyenoord koos ervoor om Jörgensen vanwege alle transferperikelen buiten de aandacht te houden. “Hoe het staat met de onderhandelingen? Dat is lastig in te schatten. Het is de komende dagen afwachten”, aldus Van Bronckhorst op de clubwebsite. Tegenover FOX Sports zei de coach: “Ik heb er geen speciaal gevoel bij, ik wacht gewoon af.”

“Nico heeft vandaag weer bewezen hoe belangrijk hij voor dit team is en we weten ook hoe de zaken ervoor staan. We zullen af moeten wachten hoe de komende dagen gaan verlopen en met name wat de club wil. Wat hij zelf wil? Ik denk dat je dat niet eens aan hem hoeft te vragen. Als je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan, naar de grootste competitie ter wereld… Maar Nico is ook afhankelijk van de club en dat weet hij.”

Feyenoord verlangt naar verluidt minimaal 23 miljoen euro voor de 27-jarige Jörgensen, die tegen ADO overigens niet scoorde. Steven Berghuis was met een doelpunt en twee assists de grote man in De Kuip: “Ik probeer elke wedstrijd te scoren en dit keer raakte ik hem goed. Ik wil belangrijk zijn voor Feyenoord, maar het moet beter als team. Het loopt nog niet zoals we willen. Tegen PSV moet het echt beter, dat is een belangrijke wedstrijd voor ons”, zei hij.