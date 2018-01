Napoli komt achterstand mede dankzij prachttreffer Mertens te boven

Napoli is weer koploper in de Serie A. De succesformatie van Maurizio Sarri kwam zondagmiddag in eigen huis tegen Bologna razendsnel op achterstand, maar stelde aan de hand van sterspeler Dries Mertens uiteindelijk orde op zaken: 3-1. I Partenopei herstelden hun voorsprong van één punt op achtervolger Juventus door de zege weer in ere.

Napoli wist na de overwinning van Juventus eerder dit weekeinde op bezoek bij Chievo Verona wat het te doen stond, maar de ploeg van Sarri beleefde een horrorstart. Doelman José Manuel Reina kon al na 24 seconden vissen, nadat Federico Di Francesco de bal vanaf de linkerflank perfect op het hoofd van Rodrigo Palacio had geplaatst.

Lang kon Bologna echter niet genieten van de voorsprong: een voorzet van Mário Rui in de vijfde minuut werd onderweg getoucheerd door Palacio, waarna het leder met boogje achter Antonio Mirante belandde. Ibrahima Mbaye gaf vervolgens op de doellijn het laatste zetje. Napoli pakte daarna door en wist acht minuten voor rust ook nog op 2-1 te komen via een benutte strafschop van Mertens.

De Belgische spits gooide het duel een kwartier na rust hoogstpersoonlijk op slot. Mertens werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Lorenzo Insigne, waarna hij naar binnentrok en besloot met een zeer fraai schot in de verre hoek: 3-1. Het betekende voor de ex-PSV’er zijn 13e competitietreffer in 22 duels dit seizoen. Blerim Džemaili en Erick Pulgar kregen daarna aan de overzijde kansen namens Bologna, maar zij wisten uiteindelijk geen verandering meer aan te brengen in de stand.