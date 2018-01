Berghuis gidst Feyenoord naar zege; Toornstra breekt record

Feyenoord heeft de eerste competitiezege van 2018 te pakken. Na een nederlaag bij Ajax en een remise bij FC Utrecht wist de landskampioen zondag met 3-1 te winnen van ADO Den Haag. Makkelijk ging het niet, maar Steven Berghuis gidste de ploeg naar succes met twee assists en een treffer. Jens Toornstra bepaalde de eindstand en maakte zijn laatste twintig Eredivisie-doelpunten allemaal in eigen huis. Daarmee verbeterde hij het record van Joop Böckling (negentien voor HFC Haarlem). Dankzij de zege stijgt Feyenoord naar plek vier.

Giovanni van Bronckhorst kon weer een beroep doen op Nicolai Jörgensen, die midweeks een schorsing uitzat tegen FC Utrecht. De spits, die in de belangstelling staat van Newcastle United en mogelijk zijn laatste wedstrijd in De Kuip speelde, was in de openingsfase de meest gevaarlijke man. Jörgensen schoot in het zijnet na voorbereidend werk van Berghuis en trof even later de paal na een goede actie. Feyenoord liet zo nu en dan fraaie combinaties zien, maar vaak paste het ook net niet op de vijandelijke helft.

Gaandeweg de eerste helft oogde het steeds moeizamer bij Feyenoord. ADO ging juist beter spelen en kreeg in de slotfase van het eerste bedrijf een uitgelezen kans. De bal kwam vlak na een goede aanval terecht bij de vrijstaande Sheraldo Becker, die vlak voor het doel kon uithalen. Hij raakte het leer echter volledig verkeerd en dus haalde Brad Jones opgelucht adem. Verder was het een rustig slot van de eerste helft, waarin kansen spaarzaam waren. In het tweede bedrijf brak Feyenoord de wedstrijd toch open.

Berghuis speelde een hoofdrol bij de opleving van de thuisploeg. Een uitstekende voorzet op Tonny Vilhena stelde de middenvelder in staat om van dichtbij tegendraads raak te koppen: 1-0. Even later probeerde Berghuis het zelf met een verraderlijk schot en in de rebound liet Toornstra een uitstekende kans liggen om zijn oude club nog meer pijn te doen. Het doelpunt deed Feyenoord zichtbaar goed. Zo kreeg Feyenoord nog een kans via Karim El Ahmadi, die net naast schoot. Halverwege de tweede helft leek Feyenoord het duel naar zich toe te trekken.

Nadat een volley van Jörgensen op de lijn werd gekeerd, kreeg Berghuis de bal aan de rand van het strafschopgebied en krulde hij fraai binnen. Toch werd het nog erg spannend in De Kuip. Na een afgeslagen corner volleerde Lex Immers de aansluitingstreffer binnen en daarna was ADO dicht bij de gelijkmaker. Becker schoot maar net voorlangs en zag een snoeihard schot vervolgens gekeerd worden door Jones. Uiteindelijk zorgde Toornstra voor de verlossing op aangeven van Berghuis. Acht minuten voor tijd maakte Van Persie zijn rentree in De Kuip, als vervanger van Jörgensen, maar veel kon de invaller niet laten zien.