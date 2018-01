Chelsea houdt uitzicht op hoofdprijs na ruime zege op competitiegenoot

Chelsea heeft zich zondagmiddag zonder al te veel problemen geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. Het elftal van Antonio Conte was op eigen veld dankzij doelpunten van Michy Batshuayi (twee) en Marcos Alonso een maatje te groot voor Newcastle United: 3-0. The Blues houden daardoor uitzicht op een hoofdprijs dit seizoen.

Chelsea werd midweeks in de halve finale van de EFL Cup uitgeschakeld door Arsenal en heeft in de Premier League reeds een onoverbrugbare achterstand op koploper Manchester City, waardoor de FA Cup de enige nationale competitie is waarin de ploeg nog in aanmerking komt voor een prijs dit seizoen. Het team van Conte imponeerde voor eigen publiek aanvankelijk niet tegen Newcastle United, maar wist na een half uur spelen wel de leiding te nemen.

Pedro Rodríguez stuurde Eden Hazard met een splijtende steekpass de diepte in, waarna de Belgische smaakmaker oog had voor de opstomende Alonso. Laatstgenoemde verlengde de bal vervolgens tot aan Batshuayi, die uiteindelijk eenvoudig kon scoren. Chelsea pakte vervolgens onmiddellijk door, wat op slag van rust in de 2-0 resulteerde. Batshuayi mocht zich opnieuw doelpuntenmaker noemen: zijn schot was doelman Karl Darlow via het been van Jamaal Lascelles te machtig.

Newcastle United had weinig in de melk te brokkelen op Stamford Bridge en maakte het de thuisploeg ook na de onderbreking nauwelijks moeilijk. Chelsea kon rustig combineren, maar liet in het eerste kwartier na rust via Pedro, Alonso en Danny Drinkwater mogelijkheden op de 3-0 onbenut. Achttien minuten voor tijd wist het echter alsnog voor een derde maal toe te slaan, via een benutte vrije trap van Alonso.