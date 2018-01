FC Volendam komt bizar eigen doelpunt te boven in spektakelstuk

In een waar spektakelstuk heeft FC Volendam zondagmiddag gewonnen van Go Ahead Eagles. De Wijdbroeken kwamen voor eigen publiek op een 2-0 voorsprong, gaven die volledig uit handen en stelden in de slotfase toch orde op zaken: 4-3. Dankzij de zege gaat Volendam de opponent voorbij op de ranglijst: de Noord-Hollanders staan nu vijftiende in de Jupiler League.

Na een halfuur spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor Volendam. Het team van Misha Salden stond op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Kevin Visser en Enzo Stroo; vooral de 1-0 was fraai. Visser verschalkte de uitgekomen doelman Sonny Stevens met een lobje. Go Ahead keerde echter terug in de wedstrijd. Een kiezelhard schot van Sam Hendriks leidde tot de aansluitingstreffer, waarna een bizar eigen doelpunt van Ties Evers de 2-2 betekende.

De rechtsback was de weg kwijt en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied plots achter zijn eigen doelman. Het leek nog erger te worden Volendam. Stefano Beltrame van Go Ahead stoomde op vanaf het middenveld, trok naar binnen en haalde verwoestend uit. Via tweemaal de lat viel de bal binnen. Toch wist de thuisploeg het spektakelstuk nog te kantelen, want Rodney Antwi liep een lage voorzet binnen en Stroo kopte de 4-3 binnen op aangeven van Nick Doodeman.