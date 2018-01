Görtler komt goed weg in ‘zaadwedstrijd’: ‘Die had wel rood kunnen krijgen’

FC Utrecht wist Ajax zondagmiddag op 0-0 te houden, waardoor de Amsterdammers averij opliepen in de titelrace. Jean-Paul de Jong, de nieuwe oefenmeester van de Domstedelingen, is zodoende met drie remises begonnen aan zijn nieuwe baan, aangezien ook met AZ (1-1) en Feyenoord (1-1) de punten werden verdeeld. De Jong is na afloop tevreden met een punt tegen Ajax.

"We waren niet de mindere. Ook een heel groot pluspunt is dat ik een publiek gezien heb dat achter ons staat. We hebben zeer gedisciplineerd verdedigd. Een overwinning voor ons was niet verdiend geweest", aldus de trainer Utrecht, die in gesprek met FOX Sports beaamt dat het lekker gevoel geeft dat zijn aanstelling tot op heden goed uitpakt bij de Eredivisionist.

De Jong vindt dat zijn team bijna niets heeft weggegeven en spreekt van een verdiend gelijkspel. De oefenmeester bekijkt tijdens het gesprek de beelden van de charge van Lukas Görtler op Nicolás Tagliafico. "Ja, dat ziet er ongelukkig uit. Zoals ik het nu zie, beschouw ik het als een te late tackle van een aanvaller, die wel rood had kunnen krijgen", aldus De Jong, die verwacht dat Zakaria Labyad geen transfer meer gaat maken deze winter.

Willem Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, is eveneens blij met een punt tegen Ajax. Op de vraag of de wedstrijd in De Galgenwaard een winnaar verdiende, antwoordt Janssen: "Nee! Eerlijk gezegd, ik vond het echt een zaadwedstrijd. Ja, jullie (publiek en pers, red.) ongetwijfeld ook. Maar ja, eerlijk… Kijk, het is ook omgaan met het veld. Op een gegeven moment merk je: voetballen is bijna onmogelijk. Dat was voor Ajax natuurlijk nog meer."