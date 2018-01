Messi stellig: ‘Zonder Neymar hebben we meer balans’

Barcelona is volgens Lionel Messi beter af zonder Neymar. Na het vertrek van de Braziliaanse linksbuiten afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain werd gevreesd voor de sportieve toekomst van Barça, maar de Spaanse grootmacht heeft zich na een onzekere seizoensstart inmiddels volledig herpakt.

Barcelona gaat soeverein aan kop in LaLiga en is ook nog altijd actief in de Champions League en Copa del Rey. "Zonder Neymar hebben we meer balans", vertelt Messi in gesprek met World Soccer. Barcelona stapte na het vertrek van Neymar af van zijn gebruikelijke 4-3-3-systeem en treedt tegenwoordig regelmatig aan met een viermansmiddenveld.

Messi geeft aan dat die omzetting van trainer Ernesto Valverde na het vertrek van Neymar Barcelona goed heeft gedaan. "We hebben aanvallend potentieel moeten inleveren, maar het heeft ons in verdedigend opzicht geholpen", vervolgt de Argentijnse superster. "We staan goed op het middenveld, hetgeen ons defensief sterker maakt."