Zweeds Voetballer van het Jaar laat miljoenen liggen en keert terug

Andreas Granqvist keert definitief terug naar zijn vaderland. De centrale verdediger heeft een contract voor drieënhalf jaar getekend bij Helsingborgs IF en maakt in de zomer de overstap van FK Krasnodar. Granqvist speelde van zijn 15e tot zijn 23e al voor de vijfvoudig kampioen van Zweden.

De 32-jarige Granqvist zal ook na zijn actieve carrière verbonden blijven aan Helsingborgs, want hij heeft alvast een driejarige verbintenis getekend voor de functie van sportief directeur. Granqvist speelde na zijn vertrek bij Helsingborgs voor Wigan Athletic, FC Groningen, Genoa en dus FK Krasnodar. Hij kwam sinds zijn transfer naar Rusland tot tien doelpunten en zes assists in 171 officiële wedstrijden voor De Stieren.

Krasnodar wilde door met Granqvist en bood hem naar verluidt een tweejarig contract aan tegenover een salaris van in totaal zeven miljoen euro, maar dat werd door de stopper afgeslagen. De Speler van het Jaar 2017 van Zweden wilde kennelijk per se terugkeren naar vertrouwde grond. “Ik heb lang nagedacht, maar kijkend naar mijn gezin, naar mijn eigen situatie en naar mijn bereidheid om voor Helsingborgs te spelen, voelt dit alsof alles op zijn plaats valt. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière hier wil beëindigen.”

“Ik heb nog steeds het gevoel dat ik wat te bieden heb en we hebben nu één doel: terugkeren naar het hoogste niveau van Zweden”, aldus Granqvist op de website van De Roden. Trainer Per-Ola Ljung spreekt van ‘een grote opsteker’: “Andreas past met zijn enorme ervaring in het topvoetbal, zijn persoonlijkheid en karakter heel goed bij de groep. We zijn trots dat hij aan ons project wil deelnemen.” Granqvist genoot volgens Zweedse bronnen overigens ook belangstelling van PAOK Saloniki uit Griekenland.