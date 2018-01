Ten Hag eerste trainer in 13 jaar zonder wissels: ‘Weet niet wat zijn idee was’

Erik ten Hag werd zondag de eerste trainer van Ajax sinds Danny Blind in 2005 die een hele wedstrijd geen wissels toepaste in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren twee punten op bezoek bij FC Utrecht (0-0) en dus ontstaan na afloop vragen over die keuze. "Je moet je altijd afvragen: wordt het daar beter van?", verklaart Ten Hag zijn besluit.

"Ik vond dat met de spelers Hakim Ziyech en Donny van de Beek genoeg 'goals' op het veld stonden. Ik heb er geen spijt van en we kwamen steeds dichterbij met de spelers die op het veld stonden", legt Ten Hag uit bij FOX Sports. De oefenmeester, die op bezoek bij zijn oude club voor het eert puntenverlies leed bij Ajax, zag zijn ploeg 'steeds dominanter' worden in De Galgenwaard. "Maar we hebben de keeper te weinig in de problemen gebracht."

"De finesse ontbrak in de eindfase. Ik vond de eerste fase niet goed, maar ik vond dat het team het goed oppakte. Toen we het in orde hadden, werden we steeds dominanter. We kregen veel schietkansen, maar daar hebben we te weinig uitgehaald", analyseert Ten Hag. Aanvoerder Joël Veltman was niet verrast door de slechte wedstrijd. "Wat dacht je dan? Je kunt zo'n wedstrijd verwachten. Er was veel strijd, maar nul honderd procent kansen", geeft hij aan.

"Er waren wat schoten, wij hadden nog een kluts bij een corner. Voor de rest was het nog matig", aldus Veltman. Het slechte grasveld wil hij niet als excuus gebruiken, maar dat maakte het voetbal volgens hem wel moeilijker. "Je wilt voetballen en af en toe zag je dat je erdoor heen kwam. Elk puntenverlies duur, dus het maakt niet uit dat het nu bij FC Utrecht is", concludeert Veltman. "Dat de trainer niet wisselde? Ik weet niet wat zijn idee erbij was."