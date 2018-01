Labyad houdt opties open: ‘Die ene procent is het wonder dat kan ontstaan’

FC Utrecht en Ajax deelden zondagmiddag de punten door met 0-0 gelijk te spelen in de Galgenwaard. Het duel tussen de rivalen was een speciale voor Zakaria Labyad, die de afgelopen weken hevig gelinkt werd aan een transfer naar Ajax. Na afloop van de wedstrijd zegt de aanvallende middenvelder in gesprek met FOX Sports dat een transfer nooit helemaal is uitgesloten.

Eerder zei Labyad in gesprek met Omnisport dat een winterse overgang 99 procent niet doorgaat; ook na het duel met de Amsterdammers houdt hij de deur op een kier. "Die ene procent is het wonder dat kan ontstaan. Ik heb nooit echt een transfer willen afdwingen met mijn woorden. Wel met mijn spel natuurlijk. Ik heb er geen geheim van gemaakt om een stap hogerop te willen gaan."

Zakaria Labyad doet alvast een AFC Ajax-shirt aan, ploeggenoot Sean Klaiber is boos ?? Posted by voetbalzone on Sunday, January 28, 2018

“Als die kans komt, hoop ik dat Utrecht daaraan meewerkt." Labyad benadrukt dat de transferperiode nog niet voorbij is. “De transfermarkt is nog 72 uur open. Als ik zo denk… Ja, zijn nog drie dagen. Kijk, ik blijf heel graag bij Utrecht. Maar als ik een kans krijg om hogerop te komen, dan hoop ik dat de club daaraan meewerkt”, vervolgt de spelmaker.

Als journalist Jan Joost van Gangelen stelt dat hij zelf denkt aan Ajax, antwoordt Labyad: “Onder andere.” Na afloop van de wedstrijd was er nog een opvallend incident: Labyad trok het shirtje van Hakim Ziyech aan en daar was ploeggenoot Sean Klaiber ogenschijnlijk niet blij mee. Labyad trok zich daar echter niets van aan en bleef met het shirt van Ziyech rondlopen.