Sportieve crisis Internazionale houdt aan na doelpunt in slotminuut

Internazionale blijft ploeteren in de Serie A. Het team van Luciano Spalletti leek op bezoek bij laagvlieger SPAL op weg naar de eerste competitiezege sinds 3 december, maar een doelpunt in de laatste minuut van de officiële speeltijd gooide uiteindelijk roet in het eten: 1-1. Inter blijft vierde staan in de Italiaanse competitie, maar laat na om in punten gelijk te komen met nummer drie Lazio, dat later op de dag nog uit bij AC Milan speelt.

Inter was met bijzonder weinig zelfvertrouwen afgereisd naar Ferrara voor het treffen met de promovendus. Het elftal van Spalletti bleef zonder overwinning is zijn laatste zes competitiewedstrijden en maakte ook tegen SPAL geen daverende indruk. De thuisploeg kwam behoudens een vroege kans voor Antonio Candreva nauwelijks in de problemen in het eerste bedrijf. Diens schot na een klein kwartier spelen werd met de voeten gekeerd door doelman Alex Meret.

Het ontbrak Inter in de eerste helft aan creativiteit, maar de ploeg werd kort na rust een handje geholpen door Francesco Vicari. De verdediger van SPAL werkte de bal na een voorzet vanaf de linkerflank van João Cancelo op onbegrijpelijke wijze achter zijn eigen keeper en schonk de bezoekers daarmee een voorsprong. Matías Vecino hielp daarna een goede mogelijkheid op de 0-2 om zeep, waardoor SPAL mocht blijven hopen op de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk in de laatste minuut, doordat Alberto Paloschi succesvol het hoofd tegen de bal zette na een voorzet van Mirco Antenucci.