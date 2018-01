Ajax raakt op Utrechtse akker verder achterop bij koploper PSV

Erik ten Hag heeft zijn eerste puntenverlies geïncasseerd als trainer van Ajax. Op bezoek bij zijn oude club FC Utrecht kwamen de Amsterdammers niet verder dan 0-0. Daardoor raakt de nummer twee van de Eredivisie verder achterop bij PSV, dat zaterdag wel wist te winnen. De achterstand op de koploper bedraagt zeven punten. Ajax zal na afloop wellicht wijzen naar de belabberde grasmat waarop het duel werd afgewerkt.

Woensdag kreeg Utrecht veel kritiek voor het slechte grasveld waarop het inhaalduel met Feyenoord werd afgewerkt; ook tegen Ajax lag de grasmat er niet goed bij. Dat maakte het voor beide ploegen moeilijk om goed te voetballen. Utrecht ging iets sterker van start, maar kreeg wel gauw een tegendoelpunt. De treffer van Klaas-Jan Huntelaar werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Er viel weinig te genieten op de akker in Utrecht; alleen Hakim Ziyech slaagde erin om David Jensen te testen.

Arbiter Danny Makkelie keurde de treffer van Huntelaar terecht af, maar kende even later 'slechts' geel toe voor een harde charge van Lukas Görtler op Nicolás Tagliafico, tot ongenoegen van Ajax. In de tweede helft moest ook André Onana voor het eerst serieus ingrijpen. Zakaria Labyad, die in de belangstelling staat van Ajax maar deze week aankondigde niet te zullen vertrekken, probeerde het vier minuten na rust met een verraderlijk afstandsschot. Onana wist de inzet te pareren.

Ajax kwam niet verder dan een paar afzwaaiers. Twintig minuten voor tijd werd Utrecht wel weer gevaarlijk, toen Yassin Ayoub knap werd vrijgespeeld door Mark van de Maarel en Onana tot een redding dwong. Even later probeerde Sean Klaiber het van afstand met de buitenkant van de voet; opnieuw moest Onana ingrijpen. Voetballend leek het Ajax niet te lukken om gevaarlijk te worden, maar een vrije trap op een aantrekkelijke plek kon uitkomst bieden. Ziyech krulde de bal echter niet ver genoeg in de hoek, waardoor Jensen de bal tot hoekschop kon verwerken.

Uit die corner kopte Huntelaar hard naast het doel. Ajax werd steeds dreigender in de slotfase en Utrecht kwam een paar keer goed weg: zo werd een poeier van Justin Kluivert ternauwernood weggehaald voor de lijn door Rico Strieder. Een vrije trap van Schöne van grote afstand leidde ook tot schrik op de tribunes: Jensen grabbelde na de poeier van de Deen, maar hield de bal wel uit zijn doel. Vlak voor tijd kreeg Görtler op bizarre wijze zijn tweede gele kaart: hij was al gewisseld en zat op de bank, waar hij tijd rekte door de bal bij zich te houden.