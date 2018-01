Gudelj maakt toptransfer naar hegemoniale grootmacht van China

Nemanja Gudelj heeft een toptransfer gemaakt in China. De middenvelder heeft een tweejarig contract ondertekend bij Guangzhou Evergrande, de regerend kampioen van de Super League. Dat meldt de club zondag via de officiële kanalen. Gudelj komt over van Tianjin Teda, de nummer dertien van het afgelopen seizoen.

Gudelj zal na de medische keuring aansluiten bij zijn nieuwe ploeggenoten, meldt Guangzhou. Over de transfersom doet de club geen uitlatingen. Het contract van de voormalig Ajacied bij Tianjin Teda liep nog door tot december 2019. Voor die club speelde hij negentien competitieduels, sinds Gudelj een jaar geleden voor 5,5 miljoen euro overkwam van Ajax.

Het nieuwe seizoen in China begint in het voorjaar. Gudelj komt terecht bij de grootste club uit de Super League: Guangzhou is al zeven jaar op rij kampioen geworden. Bij de club spelen vier buitenlanders: Alan Carvalho, Ricardo Goulart, Kim Young-Gwon en Jackson Martínez. Fabio Cannavaro is de trainer. In zijn negentien duels voor Tianjin Teda scoorde Gudelj overigens eenmaal.