Hiddink spreekt van ‘prima keuze’: ‘Ronald is nu zoveel rond geweest in Europa’

Ronald Koeman zou momenteel de voornaamste kandidaat zijn om de nieuwe bondscoach te worden. Hij moet de opvolger worden van Dick Advocaat, die in november voor het laatst de leiding had bij Oranje. Guus Hiddink denkt dat de KNVB een goede keuze maakt door Koeman aan te stellen als bondscoach.

“Ik vind het prima, omdat Ronald nu zoveel rond geweest is in Europa. Hij heeft de nodige bagage, is een keer ontslagen. Dat zijn allemaal ervaringen die je meeneemt. Ik denk dat hij nu zo gelouterd is dat hij het op dit moment moet gaan doen”, zegt Hiddink bij De Tafel van Kees. In maart staat voor Oranje de oefeninterland tegen Engeland op het programma en Hiddink beaamt dat er voor die tijd iemand aangesteld moet worden als bondscoach.

“Acuut moet daar nu iemand de leiding gaan nemen”, vervolgt de voormalig bondscoach. Voor het Nederlands elftal staan er in 2018 voorlopig interlands tegen Engeland, Portugal, Duitsland en Frankrijk op het programma. “We hebben niet meer de superkwaliteiten die het verschil wel even maken, zeker niet in aanvallend opzicht. Dus dat zullen hele moeilijke wedstrijden worden. Daar zal Koeman dus ook niet op afgerekend mogen worden.”