Almere City doet zaken met Real Madrid: ‘Ik heb er heel veel zin in’

Almere City heeft zich per direct versterkt met Mink Peeters. De Jupiler League-club huurt de negentienjarige aanvaller de rest van het seizoen van Real Madrid. Maandag wordt de buitenspeler gekeurd en worden de laatste details afgerond, maakt Almere City bekend.

Peeters werd in de eerste seizoenshelft gestald bij VVV-Venlo, maar dat dienstverband werd niet wat hij ervan verwachtte. De jongeling kwam niet in actie en dus stalt Real Madrid hem nu in Almere. "Ik heb heel veel zin in een nieuwe uitdaging en ik hoop bij Almere City de volgende stappen te zetten in mijn carrière", vertelt de aanwinst.

Hoofdtrainer Jack de Gier zegt dat Peeters met zijn ambities goed bij de club past. "Wij zijn content met het feit dat wij het aankomende half jaar over Mink kunnen beschikken", aldus de oefenmeester van de huidige nummer vijf van de Jupiler League. Algemeen directeur John Bes ziet in Peeters een van de grootste talenten van Nederland.

"Het is goed om te zien dat zo’n jongen bewust kiest voor Almere City", zegt de beleidsbepaler. "Het is ondertussen bekend dat jonge talenten hier beter worden en dat zij kunnen profiteren van het podium dat wij hen bieden." Peeters tekende in augustus nog een contract tot medio 2020 bij Real Madrid. Hij speelde vorig jaar voor Real Madrid Juvenil A en won daarmee de titel en de beker.