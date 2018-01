‘Soms wil een speler zijn contract laten aflopen, dat is niet cool voor de club’

Het contract van Emre Can bij Liverpool loopt momenteel af en de middenvelder lijkt aan het einde van het seizoen transfervrij naar Juventus te gaan vertrekken. Ondanks dat hij gratis de deur dreigt uit te lopen, piekeren the Reds er niet over om Can in januari nog van de hand te doen.

“Hij zal deze winter niet vertrekken”, verzekert manager Jürgen Klopp in gesprek met DAZN. “Emre is nog een jonge gozer, maar heeft zichzelf ontwikkeld tot een goede speler en is belangrijk voor ons. Soms wil een speler zijn contract laten aflopen, dat is niet cool voor de club. Maar we moeten een dergelijke situatie accepteren.”

“Zolang de speler zich gedraagt zoals Emre doet, hoef ik nergens over te klagen. Hij geeft alles en identificeert zichzelf met de club”, besluit de Duitse manager. Het valt overigens niet uit te sluiten dat de middenvelder alsnog zijn aflopende contract bij Liverpool gaat verlengen. Can liet onlangs doorschemeren dat hij alle opties open wil houden en dat een langer verblijf bij the Reds dus ook nog altijd tot de mogelijkheden behoort.