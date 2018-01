Neymar: ‘Speculatie betekent dat ik een goede speler ben’

Neymar ontkent ongelukkig te zijn bij Paris Saint-Germain. De internationale media schreven deze maand veelvuldig over zijn vermeende vertrekwens: al na een half seizoen zou Neymar azen op een transfer. Volgens Neymar kan hij onmogelijk ontkomen aan die speculatie, maar klopt er simpelweg niets van dat hij ongelukkig is.

"Ik ben gelukkig bij PSG en ik ben blij met mijn ploeggenoten. Ik speel goede wedstrijden en mijn statistieken zijn ook goed. Ik ben hier gekomen om geschiedenis te schrijven en mijn best te doen", maakt de Braziliaan duidelijk in gesprek met de Franse pers. "Speculatie is er altijd al geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Bij Santos en Barcelona dook mijn naam iedere transferperiode weer op. Het is onmogelijk om afzijdig te blijven. Maar het betekent ook dat ik een goede speler ben. Over goede spelers wordt altijd gespeculeerd."

Zaterdag boekte Neymar met PSG een 4-0 zege op Montpellier. De duurste voetballer aller tijden scoorde zelf tweemaal, maar de score werd geopend door Edinson Cavani. Die werd dankzij dat doelpunt de clubtopscorer aller tijden van PSG met 157 treffers. De Uruguyaan had het record vorige week al kunnen breken, toen PSG het opnam tegen Dijon (8-0 zege). Neymar eiste een late strafschop echter op, tot groot ongenoegen van de supporters. Het leverde Neymar boegroep op. "Ik ben gewend aan gejoel en applaus", vertelt hij daar zelf over.

"Het is onmogelijk om niet op de hoogte te zijn van het record van Cavani, maar de trainer heeft mij aangewezen als penaltynemer. Daar is geen onenigheid over. Ik moet die verantwoordelijkheid op me nemen", verklaart de ex-speler van Barcelona. "Natuurlijk steun ik Cavani en wilde ik dat hij het record zou verbreken, zoals hij vandaag (zaterdag, red.) heeft gedaan. Maar ik wist ook dat hij dat ooit toch wel zou doen." Na de zege op Montpellier staat PSG elf punten los van Olympique Lyon, dat zondag nog in actie komt.