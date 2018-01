Kampioenstrainer ontslagen in Bundesliga: ‘Ik zal 21 mei nooit vergeten’

Hannes Wolf is niet langer de trainer van VfB Stuttgart. De nummer vijftien van de Bundesliga maakt zondagochtend officieel bekend dat de 36-jarige oefenmeester uit functie is gezet. De directe aanleiding is de 0-2 nederlaag tegen Schalke 04 van zaterdag. Voorlopig nemen assistenten Marco Langner, Matthias Schiffers en Andreas Schmucher de honneurs waar. Stuttgart wil binnen een paar dagen een nieuwe trainer aanstellen.

Wolf was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De jonge oefenmeester stond sinds 20 september 2016 aan het roer bij Stuttgart en gidste de club naar de Bundesliga, door kampioen te worden op het tweede niveau. In de Bundesliga staan die Schwaben momenteel op een veilige positie, maar zes van de laatste zeven duels gingen verloren. De club ligt ook uit de DFB-Pokal. Na de wedstrijd van zaterdag tegen Schalke werd een 'intensief en emotioneel gesprek' gevoerd, zegt sportief directeur Michael Reschke. Volgens Kicker duurde dat gesprek tot diep in de nacht.

Wolf is alweer de zevende trainer die dit seizoen is ontslagen in de Bundesliga. "We kwamen tot de conclusie dat de situatie te lastig is om met elkaar door te gaan. We hebben een nieuwe impuls nodig om succesvol te worden. Maar Hannes is een fantastische trainer met een goed karakter", zegt Reschke via de officiële kanalen. Clubvoorzitter Wolfgang Dietrich vult aan: "Dit is iets wat niemand wilde. Het is moeilijk voor mij dat we deze stap zetten, maar uiteindelijk vonden we allemaal dat het zo niet kon doorgaan"

Wolf zal zijn eerste trainersklus niet gauw vergeten. Hij bedankt Stuttgart voor de 'ongelooflijk intensieve en mooie' jaren. "Het was een onvergetelijke ervaring om mee te helpen aan de terugkeer van Stuttgart naar de Bundesliga. Ik zal 21 mei 2017 nooit vergeten. Dit seizoen hadden we het gevoel dat we op de goede weg waren, maar helaas waren de resultaten in de laatste weken niet meer goed genoeg."