Klopp baalt van defensie: ‘Wow, dat was heel erg slecht verdedigd'

Door een 2-3 nederlaag op eigen veld tegen West Bromwich Albion is het avontuur van Liverpool in de FA Cup voorbij gaan. Jürgen Klopp, manager van the Reds, was na afloop niet te spreken over zijn defensie. De Duitser gaf ook toe dat West Bromwich Albion, de nummer negentien van de Premier League, het uiteindelijk verdiende om te winnen op Anfield.

“Op de beslissende momenten in de wedstrijd was het niet goed genoeg in verdedigend opzicht. Slecht verdedigen, dat is wat het is. Dat heeft meestal te maken met het maken van de verkeerde keuzes. Het was een lastige wedstrijd, tegen een ervaren tegenstander. Ze verdienden het, als ik eerlijk ben. Ik vind het niet leuk om te zeggen, maar het is de waarheid”, wordt Klopp geciteerd door Sky Sports.

“Ze verdienden het, dus complimenten aan West Bromwich Albion. Ik denk dat ik beter eerst een nachtje kan slapen voordat ik de wedstrijd analyseer”, vervolgt de Duitse manager. “We wilden laten zien dat we in deze competitie wilden blijven, dus we zullen dit moeten analyseren. Het is niet de eerste wedstrijd die ik verlies en ook niet de eerste wedstrijd die ik had willen winnen. Het is een slecht gevoel, maar het is wel verdiend.”

“Iedereen zag dat we grote fouten maakten, waardoor ze terugkwamen in de wedstrijd. Het tweede doelpunt: wow, dat was heel erg slecht verdedigd”, voegt Klopp daar tegenover BT Sport aan toe. De VAR had ook een behoorlijk aandeel in de wedstrijd. “Het is goed dat een doelpunt terecht wordt afgekeurd dat anders niet afgekeurd zou worden. Het is normaal dat het proces in het begin nog iets langer duurt, dat zal in de toekomst vast wel wat soepeler gaan.”