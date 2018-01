‘Ten Hag heeft het individu en de groep een winnaarsmentaliteit bijgebracht’

Voor Erik ten Hag staat zondagmiddag een bijzondere wedstrijd op het programma. In zijn tweede duel als trainer van Ajax gaat de oefenmeester op bezoek bij FC Utrecht, waar hij tweeënhalf jaar aan het roer stond. Wilco van Schaik stelde Ten Hag destijds aan als trainer van de Domstedelingen en constateert dat de samenwerking uiteindelijk goed uitpakte.

In het begin moesten de spelers van FC Utrecht wennen aan de werkwijze van Ten Hag. “Hij trainde anders, langer. De spelers gaven wat tegengas. Er was gemor. Uiteindelijk zag iedereen in dat ze beter werden. Niet alleen de eerste elf werden beter, maar ook de nummers twaalf tot en met twintig. Erik heeft het individu en de groep een winnaarsmentaliteit bijgebracht”, zegt Van Schaik, tegenwoordig werkzaam als algemeen directeur bij NEC, tegenover de NOS.

Volgens Van Schaik legt Ten Hag de lat behoorlijk hoog. Niet alleen voor de spelers, maar voor iedereen binnen de club. “Hij heeft altijd een plan, is altijd goed voorbereid, tactisch sterk, staat dicht bij spelers, is een harde werker, zeer bezeten. En hij is een goed mens”, stelt de voormalig algemeen directeur van FC Utrecht. Hij merkte in het eerste gesprek met Ten Hag, die destijds nog werkzaam was bij het reserveteam van Bayern München, dat hij te maken had met een bevlogen trainer.

Van Schaik gaf een powerpointpresentatie om de mogelijkheden bij FC Utrecht duidelijk te maken. “Maar Erik gaf zelf ook een powerpointpresentatie. Over zijn plannen met onze selectie en zijn manier van werken. Typisch Erik, zo goed voorbereid. Tot in detail”, aldus Van Schaik, die uiteindelijk acht uur met Ten Hag sprak. “Bij dat eerste gesprek in München merkte ik al dat de top zijn ambitie was. Hij zag Utrecht als opstap naar de top. Ik denk ook dat hij alle kwaliteiten heeft om in te top te werken en te slagen bij Ajax. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”