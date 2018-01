‘Guardiola krijgt groen licht om zich met 172 miljoen bij Chelsea te melden’

Manchester City verloor deze maand de strijd om Alexis Sánchez, omdat het niet aan de contracteisen van de Chileense aanvaller wilde voldoen. Manchester United wilde dat wel en kaapte hem uiteindelijk voor de neus van the Citizens weg. Volgens de Daily Mirror heeft Manchester City nu de aandacht verlegt naar Eden Hazard.

De Belgische vleugelaanvaller van Chelsea is nu het voornaamste doelwit van manager Josep Guardiola, die van de clubleiding groen licht heeft gekregen om de transfer tot stand te brengen. The Blues zouden nu binnen afzienbare tijd een bod van Manchester City kunnen verwachten, dat een bedrag van 172 miljoen euro vrijmaakt voor de komst van Hazard.

Voorlopig heeft Hazard een contractaanbieding van Chelsea naast zich neergelegd. De huidige verbintenis van de aanvaller loopt nog tot medio 2020. Bij Manchester City kan Hazard echter ook aanzienlijk meer gaan verdienen dan op Stamford Bridge. The Citizens bieden een vast weeksalaris van 344.000 euro, dat door bonussen nog met 57.000 euro op kan lopen. Bij Chelsea verdient Hazard momenteel minder.

Overigens is Manchester City niet de enige gegadigde, want Hazard wordt al langer in verband gebracht met Real Madrid. “Eden heeft een contractverlenging geweigerd omdat hij zichzelf wel bij Real Madrid ziet voetballen. Als de kans zich voordoet, wil hij kunnen ingaan op een voorstel uit Madrid”, sprak vader Thierry onlangs. Overigens ontkrachtte Hazard zelf die uitspraken later en zei dat hij voorlopig gelukkig is bij Chelsea.