Kluivert ziet vertrek Younes als compliment: ‘Ik hoor in de basis thuis’

Het lijkt erop dat Justin Kluivert de rest van het seizoen de vaste linksbuiten bij Ajax is. De achttienjarige aanvaller zal zondagmiddag tegen FC Utrecht waarschijnlijk opnieuw in de basis staan, zeker nu Amin Younes bijna van Napoli is. "Dat is, denk ik, wel een compliment voor mij", vertelt Kluivert in gesprek met de NOS.

Younes was lange tijd eerste keus als linksbuiten, maar moest het afgelopen half jaar voorrang verlenen aan Kluivert. "Ik ontwikkel me goed en heb laten zien dat ik in de basis thuishoor. Dat voelt goed." Het aanstaande vertrek van Younes betekent niet dat Kluivert zich niet meer hoeft in te spannen. "Binnenkort zal er wel weer een andere speler komen. Maar in de jeugd had ik ook altijd concurrentie."

"Ik heb altijd moeten strijden." Kluivert staat tot dusver dit seizoen op vijf goals en twee assists en hoopt zich ook onder Erik ten Hag nadrukkelijk te laten gelden. "Hij verwacht van mij veel afwisseling. Dat ik naar binnen en buiten ga. Ik heb iets meer vrijheid. Dat is wel lekker."

FC Utrecht verloor van de laatste acht thuisduels met Ajax in de competitie alleen de meest recente (0-1 op 22 januari 2017), zo berekende Opta. Ajax verloor sinds het begin van het seizoen 2010/11 liefst 28 punten tegen FC Utrecht, ten minste zeven meer dan tegen elk ander team.