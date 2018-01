AZ en PSV grijpen naast miljoenendoelwit: ‘Ik wil gewoon graag hier blijven’

Philippe Sandler maakt het seizoen naar eigen zeggen bij PEC Zwolle af, ook al wordt hij al enige tijd met een winterse transfer naar AZ en PSV in verband gebracht. De club uit Alkmaar bood vorige maand twee miljoen euro voor de twintigjarige verdediger, terwijl de vermeende interesse van PSV vooralsnog niet tot contact tussen de clubs heeft geleid.

Sandler liet zaterdagavond na de 1-2 nederlaag tegen Vitesse weten dat hij in ieder geval nog een half jaar in Zwolle blijft. "Of dit mijn laatste wedstrijd voor PEC is geweest? Nee, zeker niet. Ik blijf", verklaarde Sandler in gesprek met FOX Sports. "Ik hoor dat er belangstelling voor mij is geweest, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik weet dat ik het seizoen bij Zwolle af ga maken en daarna zien we wel verder."

Sandler staat honderd procent achter zijn beslissing. "Ik wil gewoon graag hier blijven. Dat heb ik de club ook laten weten." Saillant: op de allerlaatste transferdag staan PEC en AZ tegenover elkaar, in het kader van de KNVB Beker. PEC probeert achter de schermen het contract van Sandler, die tot medio 2019 vastligt, te verlengen.

“Er is geen concreet bod meer gekomen. De laatste bieding was van AZ. Dat speelde rond de kerst. Daarna is er eigenlijk niets concreets meer gebeurd”, zei technisch directeur Gerard Nijkamp zaterdagavond. "PSV heeft zich niet gemeld bij ons." Nijkamp benadrukt dat men Sandler deze maand graag wil behouden. "Ik weet niet of dat nog gaat gebeuren. Tot woensdag zou dat nog kunnen. Er is wel wat rumoer rond Philippe, dat zal ik niet ontkennen. Vanuit het buitenland wordt er ook geïnformeerd. Het kan snel gaan, dat kan zomaar concreet worden."