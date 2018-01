Guardiola wekt verbazing: ‘We hebben geen geld voor 22 topvoetballers’

Manchester City gaf onder leiding van Josep Guardiola bijna 450 miljoen euro aan nieuwe spelers uit, maar de manager claimt dat de club op financieel gebied ook zijn grenzen heeft. De ex-coach van Barcelona en Bayern München claimt zelfs dat the Citizens geen geld hebben om daadwerkelijk voor vier prijzen te strijden.

Manchester City staat volgens diverse media op het punt om voor 65 miljoen euro de komst van Aymeric Laporte van Athletic Club af te ronden. Guardiola is desondanks van mening dat het onmogelijk is om een selectie vol met topvoetballers te hebben. "Als je aan vier competities meedoet, moet je soms geluk hebben met blessures of je moet 22 topspelers hebben om ook kans te maken op alle prijzen. Vandaag de dag, misschien geloven mensen mij niet, hebben we geen geld voor 22 topvoetballers."

"Om vier prijzen te kunnen en willen winnen, heb je 22 topvoetballers nodig. Vandaag de dag zijn 22 topvoetballers veel te duur. Je kan geen geld blijven uitgeven op die manier." De uitspraken van Guardiola zijn op diverse sociale media goed voor flinke discussies, daar Manchester City steevast de big spender op de transfermarkt is. Antonio Conte en José Mourinho lieten in de voorbije weken meermaals blijken dat Chelsea en Manchester United op dat gebied niet opgewassen waren tegen Manchester City.

Manchester United verzekerde zich eerder deze maand wel van de komst van Alexis Sánchez, die ook interesse van Manchester City genoot. De koploper van de Premier League schrok naar verluidt van de financiële eisen van de aanvaller. "Zelfs Manchester City kan bepaalde salarissen niet betalen en sommige transfers passen niet binnen bepaalde transferbudgetten", beaamde Guardiola.

"We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar we hebben nooit meer dan tachtig, negentig of honderd miljoen euro voor een voetballer betaald. Dat kunnen we ook niet betalen, zo heeft het bestuur mij laten weten. Dat is de waarheid. Als je in vier competities geen spelers terugkrijgt van blessures en je elke drie dagen een wedstrijd moet spelen, heb je 22 topvoetballers nodig. Maar dat is vandaag de dag financieel niet haalbaar. Natuurlijk hebben we veel geld uitgegeven, maar dat hebben andere clubs ook gedaan. Daarin zijn we niet de enige club ter wereld", besloot Guardiola.