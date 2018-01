PSV dient Verbeek van repliek: ‘Wellicht daar de aandacht op van hun coach’

PSV pakte zaterdagavond opnieuw drie punten in Twente. Een week na de nipte overwinning bij Heracles Almelo pakte de koploper van de Eredivisie in Enschede tegen FC Twente eveneens de volle buit: 0-2. PSV liet een groot aantal kansen onbenut, waardoor de Eindhovenaren tot de slotfase niet zeker waren van de zege. "Ik denk dat wij hebben nagelaten de wedstrijd vroeg te beslissen", erkende Phillip Cocu na afloop.

"Natuurlijk gaat niet elke kans erin, maar het duurde veel te lang voor wij de tweede goal maakten", vertelde Cocu in gesprek met de NOS. "Dat heeft echt invloed gehad op de tweede helft, waarin FC Twente iets meer risico's nam." Na rust ging Twente een versnelling hoger spelen en stonden de bezoekers flink onder druk. De Eindhovenaren kwamen niet meer aan aanvallen toe en konden alleen maar tegenhouden.

"PSV hield met veel moeite stand, maar profiteerde uiteindelijk van de geschonken ruimte. Nadat Jorrit Hendrix en Luuk de Jong gemist hadden, besliste Santiago Arias van dichtbij het duel. "Nu win je zonder al te veel problemen, maar het had ook anders kunnen aflopen", stelde Cocu, die bijval kreeg van Marco van Ginkel. "We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken met een tweede goal. In de tweede helft waren er drie één-tegen-één-situaties die we misten. In de eerste helft was er weinig aan de hand, in de tweede helft zetten zij meer druk", analyseerde de middenvelder.

Gertjan Verbeek maakt van zijn hart geen moordkuil en maakt PSV met de grond gelijk. "Er mag wel eens meer kritiek op komen. Het is natuurlijk schijtbakkenvoetbal. Het is niet om aan te gluren. Ik zie liever Ajax en AZ voetballen", zo trok de oefenmeester van FC Twente fel van leer. Ruud Brood, assistent-coach van PSV, reageerde op Twitter op de uitlatingen. "Heerlijke overwinning tegen een defensief Twente thuis dat 1-0 achterstond en op eigen helft verdedigde in de eerste 45 minuten."

"De meeste kansen waren voor PSV. Misschien daar de aandacht op van hun trainer in plaats van PSV", twitterde Brood. Dankzij de overwinning in De Grolsch Veste komt PSV op 52 punten uit 20 wedstrijden. Het gat met nummer twee Ajax is acht punten, maar de Amsterdammers spelen zondag om 12.30 uur nog uit tegen FC Utrecht.